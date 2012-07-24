Милиция задержала мужчину, который разрисовывал дома свастикой

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе городского совета, после задержания вандала правоохранителями было установлено, что он разрисовал фасады домов на центральной улице Русской, проспекте Степана Бандеры, улицах Шота Руставели, Збаражской, Макаренко, Лучакивского, а также объекты в парке Национального возрождения.

Безработный мужчина рисовал сваргу, а также два значка-молнии, которые носили во время Второй мировой войны немецкие войска «СС». При этом возле каждого рисунка оставлял свою подпись.

После задержания Тернопольский горрайонный суд вчера вынес решение об административном аресте мужчины сроком на 7 суток. Кроме того, на нарушителя составлены протоколы, предусматривающие взимание штрафа в размере от 340 до 1,36 тыс. грн.