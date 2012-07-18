Кировоградский театр реконструируют заключенные колонии

16:40, 18 июля 2012
Общество
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К реконструкции Кировоградского академического областного украинского театра им. М.Л. Кропивницкого привлекают осужденных из местных исправительных учреждений.

На объекте уже полгода работают 10 осужденных, фото 1tv.com.ua

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила и.о. старшего инспектора по работе с общественностью и СМИ Управления Государственной пенитенциарной службы в Кировоградской области Римма Молодожонова.

На объекте уже полгода работают 10 осужденных из Кировоградской исправительной колонии и двое из Александровского исправительного центра. За этот период осужденные получают зарплату. После отчислений по уплате исков потерпевшим сторонам и за коммунально-бытовые услуги на содержание осужденных на их личных счетах остаются средства, которые они могут использовать по собственному усмотрению.

За более чем 6 месяцев работы на объекте от руководства ремонтных работ в адрес осужденных лиц не поступало ни одного сетования относительно дисциплины, поведения или отказа от предложенной работы.

Полномасштабная реконструкция театра в Кировограде ведется больше 6 лет. Еще в 2006 году Кировоградский областной совет своим решением передал целостный имущественный комплекс театра в государственную собственность, однако это решение до сих пор не выполнено. По состоянию на июнь 2012 года работы по реконструкции завершены на 60-65%. Здание планируется сдать в эксплуатацию в конце сентября текущего года, к празднованию 130-летия со времени основания театра.

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