Кировоградский театр реконструируют заключенные колонии

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила и.о. старшего инспектора по работе с общественностью и СМИ Управления Государственной пенитенциарной службы в Кировоградской области Римма Молодожонова.

На объекте уже полгода работают 10 осужденных из Кировоградской исправительной колонии и двое из Александровского исправительного центра. За этот период осужденные получают зарплату. После отчислений по уплате исков потерпевшим сторонам и за коммунально-бытовые услуги на содержание осужденных на их личных счетах остаются средства, которые они могут использовать по собственному усмотрению.

За более чем 6 месяцев работы на объекте от руководства ремонтных работ в адрес осужденных лиц не поступало ни одного сетования относительно дисциплины, поведения или отказа от предложенной работы.

Полномасштабная реконструкция театра в Кировограде ведется больше 6 лет. Еще в 2006 году Кировоградский областной совет своим решением передал целостный имущественный комплекс театра в государственную собственность, однако это решение до сих пор не выполнено. По состоянию на июнь 2012 года работы по реконструкции завершены на 60-65%. Здание планируется сдать в эксплуатацию в конце сентября текущего года, к празднованию 130-летия со времени основания театра.