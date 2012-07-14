В СИЗО утверждают, что умерший заключенный травмировался, когда бился в приступах

Как передает кореспондент УНИАН, данный факт подтвердили в прокуратуре Донецкой области.

Также сообщили, что прокуратура истребует и изучит все необходимые документы, проверит законность действий работников СИЗО при оказании медицинской помощи заключенному и тогда даст оценку законности принятого ранее милицией решения по факту смерти молодого мужчины.

В свою очередь родственники умершего, как сообщает местная телекомпания «ЮНИОН», заявили журналистам, что Роман Валетов умер в СИЗО в результате нанесенных ему тяжелых побоев. Так, тетя умершего Татьяна Елисеева сказала, что на теле погибшего племянника «ни одного живого места, оно было полностью избито, в синяках и гематомах, начиная с лица до самых пяток. На руках и ногах были следы от браслетов, а выше колена – следы от палок. Не было 2-3 зуба».

Перед поступлением в следственный изолятор повреждений на теле парня не было, убеждают родственники. Мама умершего Валентина Валетова рассказала, что до попадания в СИЗО, за две недели до смерти, ее сын «был одет в белую майку и шорты, при этом не было ни единого синяка или кровоподтека, он был целым».

Однако в пенитенциарной службе Донецкой области такие сведения отрицают, объясняя, что молодой человек умер от тяжелой болезни.

Сергей Кравченко, начальник отдела охраны здоровья областной пенитенциарной службы, сказал тележурналистам, что «утром к нему (Р.Валетову) в камеру был вызван медицинский работник, где его обнаружили без сознания с ухудшающимися показателями здоровья, ему проводили все необходимые реанимационные меры для оказания помощи по стандарту, однако оказались неэффективными».

Несмотря на это, родители уверены в причастности к смерти сына сотрудников изолятора. По их словам, Романа избили в камере. Поэтому родственники подали заявление в Донецкую областную прокуратуру.