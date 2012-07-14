В Евпатории мужчина упал с аттракциона и сломал позвоночник
13:14, 14 июля 2012Общество
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Житель Харьковской области получил тяжелые травмы в результате падения с аттракциона "Катапульта" в парке Фрунзе в Евпатории.
Развлечение окончилось трагично
Несчастный случай произошел вечером 13 июля, сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС.
"В результате отрыва стропы аттракциона мужчина упал с высоты. С предварительным диагнозом "перелом ребер слева, перелом позвоночника, тупая травма живота, закрытая черепно-мозговая травма" пострадавший доставлен в реанимационное отделение городской больницы", - говорится в пресс-релизе.
Медики оценивают состояние 31-летнего украинца как тяжелое.
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