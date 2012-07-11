Житель Горловки избил женщину до полусмерти на глазах у ребенка

Как сообщили сегодня УНИАН в пресс-службе Горловского горуправления милиции, на днях в милицию позвонила женщина и сообщила о том, что в доме по улице Воронихина в Горловке она обнаружила сестру в бессознательном состоянии. Также заявительница добавила, что на теле и голове родственницы присутствует множество ссадин и гематом, которые, по ее предположению, мог нанести гражданский супруг хозяйки дома. Пострадавшая в настоящее время находится в реанимационном отделении городской больницы.

В ходе отработки информации милицией было установлено, что травмы женщине действительно нанес 36-летний сожитель. После того, как он жестоко избил женщину, он покинул дом, оставив избитую хозяйку дома на попечение ребёнка, пока спустя сутки их не обнаружила родственница.

Задержанный мужчина, житель г. Соледара, ранее уже был судимый за ряд преступлений, в числе которых нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть. В этом году он был условно-досрочно освобожден и последнее время проживал в Горловке с женщиной и ее ребенком, нигде не работал, злоупотреблял спиртными напитками.

В отношение задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины, которая предусматривает наказание на срок от 5 до 8 лет лишения свободы. Ведется следствие.