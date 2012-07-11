Под порогом школы нашли авиационную бомбу
18:32, 11 июля 2012Общество
1255 0
В Сумской области под крыльцом школы нашли авиабомбу времен войны/
В Сумской области в райцентре Великая Писаревка под порогом школы нашли авиационную бомбу времен войны.
Как сообщил УНИАН сотрудник Сектора связей с общественностью УМВД Украины в Сумской области Андрей Корчака, бомба была обнаружена 10 июля во время ремонта здания школы. Когда старое крыльцо демонтировали, то под ним обнаружили 50-килограммовую авиабомбу времен Второй мировой войны. Бомба уже обезврежена.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter