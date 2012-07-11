Одесские журналисты в шоке от «проверки» нападения на них

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

«В отдельных СМИ появилось сообщение о совершении нападения на журналиста одесского интернет-издания работником милиции, - отметили в пресс-службе. - В связи с этим сообщаем, что 9 июля в Шевченковское отделение милиции Одессы поступило сообщение, что возле здания Одесской облгосадминистрации проходит митинг граждан».

Согласно информации в СМИ, уточнили в облпрокуратуре, «видеосъемку митинга проводил корреспондент интернет-сайта «048.ua». Находясь возле участкового инспектора Шевченковского отделения милиции, он снимал милиционера на видеокамеру. Последний рукой пытался закрыть объектив, при этом задел ее, из-за чего камера упала на землю».

Сотрудниками прокуратуры проводится проверка изложенных на интернет-сайте обстоятельств. По ее результатам будет принято решение в порядке ст. 97 УПК Украины, о чем будет сообщено дополнительно, подытожили в облпрокуратуре.

Между тем пострадавший от действий милиционера редактор одесского новостного сайта «048.ua» Александр Городилов опубликовал сообщение, в котором высказал возмущение тем, что «прокуратура перевирает детали в нападении на журналиста в Одессе».

По его словам, пресс-службой «факты искажены в пользу нападавшего милиционера. Я, честно говоря, в шоке от этой отписки, подготовленной в стиле «рука руку моет».

«Из информации от прокуратуры, со ссылкой на неизвестно что, дословно следует то, что участковый инспектор пытался рукой закрыть объектив, при этом задел ее, из-за чего камера упала на землю, - уточняет член НСЖУ А.Городилов. - Интересно, это из каких таких показаний следует».

«Ведь и я и еще один журналист нашего издания, - акцентирует журналист, - а также корреспонденты «Взгляда из Одессы», «Рупора Одессы», сайта «Майдан», УНИАН и два десятка других свидетелей утверждают, что милиционер, почитав несколько минут мое удостоверение, рывком выдрал у меня камеру, а на мое возмущение о факте воровства спецтехники со всей силы бросил ее на землю. То есть, милиционер действовал обдуманно и спланировано, и ни о какой случайности здесь не может идти речи».

«Меня вообще удивляет позиция прокуратуры, представители которой до сих пор не пожелали со мной связаться и выяснить обстоятельства, - уточнил А.Городилов. - Тем не менее придумали чудесную и непревзойденную в своем желании отбелить участкового инспектора версию произошедших событий. Мне кажется, что если бы не такое количество свидетелей, а также опубликованных и сохраненных фото, видео и аудиозаписей, то прокуратура с удовольствием обвинила бы меня в нападении на милицию».

Журналист высказал удивление, «почему в сообщении прокуратуры нет ни слова о сопровождавших милиционера людей в штатском, один из которых на меня напал, толкал, говорил, что доставит меня в участок, где мне почки поотбивают. Почему не сказано ничего о незаконном завладении и попытке сфотографировать мое удостоверение? О том, что милиция так и не приехала на вызов...».

«О какой здесь объективной проверке вообще идет речь?», - возмущен редактор новостного сайта.

«Сейчас юристы вместе с пострадавшим журналистом подготовили заявление генеральному прокурору Украины Виктору Пшонке, руководству МВД, в парламентский Комитет по защите свободы слова и информации, а также советнику Президента Украины Ганне Герман», - сообщает сайт «048.ua».