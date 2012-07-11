Присяжнюк снизил прогноз экспорта зерна на 3 млн тонн

Об этом сообщил сегодня министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк, отвечая на вопросы журналистов.

«Мы пока держим (прогноз экспорта зерновых из Украины в текущем сезоне – УНИАН) на 20 (млн. тонн – УНИАН), больше не вывезут по мощности, а вывезут - будем рады. Ограничивать не будем», - сказал министр.

Он отметил, что ведомство сохраняет прогноз производства зерновых в текущем сезоне в объеме 45-47 млн. тонн. Министр подчеркнул, что выращенного зерна будет достаточно и для обеспечения внутреннего рынка, и для экспорта, и что правительство на сегодняшний день не видит оснований для ограничения передвижения зерна в границах страны или на экспорт. При этом Н.Присяжнюк отметил, что в резервах Аграрного фонда имеется 2 млн тонн зерна.

Напомним, ранее Минагропрод прогнозировал экспорт зерна из Украины в сезоне 2012-2013 гг. в объеме 26 млн тонн, затем снизил свою оценку до 23 млн тонн.