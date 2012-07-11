Сотрудницу Николаевского зоопарка укусила гадюка - женщина в больнице

Как сообщил УНИАН заместитель директора Николаевского зоопарка Юрий Кириченко, женщина находится в состоянии средней тяжести.

Он сообщил, что степная гадюка выползла из сена, которое привезли в зоопарк из Крыма.

"Это не наши сбежавшие змеи", - подчеркнул Ю.Кириченко.

По его словам, гадюку, которая укусила работницу зоопарка, поймали, сейчас она находится в зоопарке.

Сено, которое привезли в зоопарк, заготавливали для корма копытных животных.