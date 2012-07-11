Сотрудницу Николаевского зоопарка укусила гадюка - женщина в больнице
11:45, 11 июля 2012Общество
2805 0
Работница Николаевского зоопарка госпитализирована после укуса степной гадюки во время разгрузки сена
Сейчас гадюка находится в зоопарке
Как сообщил УНИАН заместитель директора Николаевского зоопарка Юрий Кириченко, женщина находится в состоянии средней тяжести.
Он сообщил, что степная гадюка выползла из сена, которое привезли в зоопарк из Крыма.
"Это не наши сбежавшие змеи", - подчеркнул Ю.Кириченко.
По его словам, гадюку, которая укусила работницу зоопарка, поймали, сейчас она находится в зоопарке.
Сено, которое привезли в зоопарк, заготавливали для корма копытных животных.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter