Сотрудницу Николаевского зоопарка укусила гадюка - женщина в больнице

11:45, 11 июля 2012
Общество
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Работница Николаевского зоопарка госпитализирована после укуса степной гадюки во время разгрузки сена

Гадюка

 

Как сообщил УНИАН заместитель директора Николаевского зоопарка Юрий Кириченко, женщина находится в состоянии средней тяжести.

Он сообщил, что степная гадюка выползла из сена, которое привезли в зоопарк из Крыма.

"Это не наши сбежавшие змеи", - подчеркнул Ю.Кириченко.

По его словам, гадюку, которая укусила работницу зоопарка, поймали, сейчас она находится в зоопарке.

Сено, которое привезли в зоопарк, заготавливали для корма копытных животных.

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