Наместник Киево-Печерской лавры простил своего отравителя

Об этом идет речь в его комментарии, размещенном на сайте Киево-Печерской Успенской Лавры.

«Благодарю всех вас за молитвы и переживания о состоянии моего здоровья, которое за последний месяц действительно ухудшилось в связи с тем, что в моем организме, в результате проведенных обследований, были обнаружены тяжелые металлы – мышьяк и ртуть», - сказал митрополит Павел.

Наместник Лавры, который также является депутатом Киевского городского совета от Партии регионов, подчеркнул, что никого не подозревает «в соделанном, и не намерен принимать каких-либо чрезвычайных мер».

Он отметил, что Господь уже не впервые показал на нем свой промысел и свою волю. "Я остался в живых во время пожара в Московской духовной семинарии в 1986 году, когда погибли пять человек, с которыми мы жили в комнате", - заявил митрополит Павел.

Он отметил, что «если придется предстать перед Господом – я не боюсь, потому что у меня нет и не будет врагов, а кто это сделал – Бог им судья».

«Мы должны понимать: как бы мы не старались уберечь себя от чего-либо, будет так, как хочет Господь. Если Богу угодно, чтобы я был жив, – так и будет», - говорится в комментарии наместника Киево-Печерской лавры.

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Как сообщалось, 9 июля "Сегодня" со ссылкой на пресс-секретаря Украинской православной церкви (Московского патриархата) Василия Анисимова писала, что некоторое время назад митрополит Павел оказался в реанимации, а затем лечился в Германии, где в его крови обнаружили мышьяк и ртуть. Данных о концентрации токсичных веществ пресс-секретарь УПЦ МП не привел.