Данилишин: газовые контракты давно можно было изменить

Такая возможность предусмотрена в самих документах.

Об этом он заявил в интервью УНИАН.

«Если бы было большое желание, то газовые контракты можно было бы расторгнуть давно. Для этого есть все возможности. Так же как у нынешнего правительства было достаточно времени, чтобы заключить новые контракты», - отметил Б.Данилишин.

Он подчеркнул, что для изменения контрактов можно было обратиться в международный арбитражный суд.

«В том числе и арбитражный суд, это предусмотрено контрактами. В контрактах прописаны условия как формирования цены (на газ) по европейской формуле, так и изменения цены без штрафных санкций (п.4 ст.4)», - сказал Б.Данилишин.

Вместе с тем он подчеркнул, что в формуле цены газа нужно изменить некоторые составляющие, чтобы адаптировать ее к украинским реалиям.

«Безусловно, нужно заменить некоторые составляющие формулы. Кстати, я бы рекомендовал всем достаточно внимательно вчитаться в содержание формулы цены газа в контрактах 2009 года. Хочу отметить – очень внимательно», - отметил Б.Данилишин.

Он подчеркнул, что газовый вопрос в Украине слишком политизируют, и государство не должно покупать газ для предприятий, которые принадлежат олигархам.

«Людей вообще мало должна интересовать цена на российский газ. Газа собственной добычи Украине полностью хватало для потребностей населения, а российский поставлялся в основном на металлургические и химические предприятия. Государство должно беспокоиться о поставках газа для потребностей населения и ЖКХ. Для этого есть газ внутренней добычи - 19-21 млрд кубометров», - сказал Б.Данилишин.

Он подчеркнул, что подписание газовых соглашений в 2009 году было вынужденным шагом.

«Ситуация января 2009 года была критической: мороз до минус 30 градусов, подача газа в реверсном режиме, прекращение снабжения газа в Европу и многое другое. Украина не имела резерва прочности на месяц или два, о котором сейчас много говорят. Речь шла о считанных днях, за которые мог наступить полный коллапс как для отечественного производства, так и для европейских потребителей газа», - напомнил Б.Данилишин.

Полный текст интервью Б.Данилишина читайте на сайте УНИАН-экономика

Как сообщал УНИАН, Печерский районный суд Киева 11 октября 2011 года осудил экс-премьер-министра Ю.Тимошенко к 7 годам лишения свободы, признав ее виновной в превышении полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году.

В декабре 2011 года Апелляционный суд Киева подтвердил это решение.

Справка УНИАН. ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» 19 января 2009 года подписали два контракта: покупки-продажи на период с 2009 до 2019 г.; об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 до 2019 г.

Украина добивается пересмотра газовых контрактов с РФ, считая цену на газ завышенной, а на транзит - наоборот, заниженной.

Во втором квартале 2012 года цена на российский газ для Украины составляла 425 дол. США за 1 тыс. куб. м, а в третьем составит 426 дол. США за 1 тыс. куб. г.