СМИ: Госинспекция аннулировала лицензии 14 украинским вузам
Госинспекция учебных заведений отменила лицензии 14 вузов.
Председатель государственной инспекции учебных заведений Михаил Гончаренко заявляет об аннулировании лицензий 14 высшим учебным заведениям за несоответствие качества образования и уровня подготовки преподавателей.
Об этом сообщает "Газета по-українськи" (№ 96 от 6 июля) со ссылкой на М.Гончаренко.
"В 11 забрали лицензию полностью, в трех — частично", - сказал М.Гончаренко.
По его словам, наибольшее сокращение количества университетов состоится после принятия нового закона о высшем образовании. "Тогда проведем более серьезные проверки, отсеем вузы, которые не справляются с требованиями. Это должно повысить качество образования", - добавил он.
В перечне вузов, полностью лишенных лицензий - Украинский финансово-экономический институт (Киев), Институт социальных и культурных связей им. Святой княгини Ольги (Киев), Институт экологии и медицины (Киев), Международный медицинский колледж (Киев), Межрегиональная академия управления персоналом (Ривне).
Госинспекция полностью аннулировала лицензии Западнодонбасского института экономики и управления (Павлоград, Днепропетровской области), Колледж Западнодонбасского института экономики и управления (Павлоград, Днепропетровской области), Скадовское отделение крымского факультета Восточноукраинского университета им. Владимира Даля (Скадовск, Херсонской области), Колледж радиоэлектроники и управления (Донецк), Университет "Восточный мир" (Киев), структурное подразделение "Киевский педагогический колледж восточных языков" Киевского университета "Восточный мир" (Киев).
У Львовского института менеджмента аннулирована лицензия на подготовку бакалавров "управление персоналом и экономика труда" и магистров по специальности "маркетинг".
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