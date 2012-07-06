СМИ: Госинспекция аннулировала лицензии 14 украинским вузам

Председатель государственной инспекции учебных заведений Михаил Гончаренко заявляет об аннулировании лицензий 14 высшим учебным заведениям за несоответствие качества образования и уровня подготовки преподавателей.

Об этом сообщает "Газета по-українськи" (№ 96 от 6 июля) со ссылкой на М.Гончаренко.

"В 11 забрали лицензию полностью, в трех — частично", - сказал М.Гончаренко.

По его словам, наибольшее сокращение количества университетов состоится после принятия нового закона о высшем образовании. "Тогда проведем более серьезные проверки, отсеем вузы, которые не справляются с требованиями. Это должно повысить качество образования", - добавил он.

В перечне вузов, полностью лишенных лицензий - Украинский финансово-экономический институт (Киев), Институт социальных и культурных связей им. Святой княгини Ольги (Киев), Институт экологии и медицины (Киев), Международный медицинский колледж (Киев), Межрегиональная академия управления персоналом (Ривне).

Госинспекция полностью аннулировала лицензии Западнодонбасского института экономики и управления (Павлоград, Днепропетровской области), Колледж Западнодонбасского института экономики и управления (Павлоград, Днепропетровской области), Скадовское отделение крымского факультета Восточноукраинского университета им. Владимира Даля (Скадовск, Херсонской области), Колледж радиоэлектроники и управления (Донецк), Университет "Восточный мир" (Киев), структурное подразделение "Киевский педагогический колледж восточных языков" Киевского университета "Восточный мир" (Киев).

У Львовского института менеджмента аннулирована лицензия на подготовку бакалавров "управление персоналом и экономика труда" и магистров по специальности "маркетинг".

Киевский университет славистики лишился лицензии по направлениям подготовки "экономика предприятия", "финансы и кредит", "менеджмент".

У Киевского экономического института менеджмента аннулирована лицензия на подготовку младших специалистов по специальностям "финансы и кредит", "коммерческая деятельность", "ресторанное обслуживание".