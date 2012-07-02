Эксперты рассказали, что ждет Андреевскую церковь

На прошлой неделе на холме, на котором стоит храм, произошел оползень.

По мнению геологов, его возможной причиной является несоблюдение рекомендаций по обустройству дренажной системы холма, пишет Коммерсант.

Согласно выводам экспертов cпециализированного управления противооползневых подземных работ (СУППР), хаотичная застройка киевских склонов может свести все усилия по укреплению склонов на нет, вызвав повышение уровня грунтовых вод.

Начальник геологического отдела СУППР Василий Боковой после осмотра холма сообщил, что одной из причин оползня может являться "неправильно организованный отвод воды". Господин Боковой сообщил, что при проектировании работ с СУППР не был согласован вопрос об отводе дренажных и поверхностных вод. "У нас были требования по увеличению примерно в полтора раза диаметра системы для приема воды. Но точка зрения наших специалистов не была учтена",— заявил эксперт. По его словам, если работы в срочном порядке не будут окончены, то может произойти дальнейшее обрушение холма.

Руководство же заповедника "София Киевская", к которому относится Андреевская церковь, утверждает, что оползень произошел из-за того, что укрепление холма, не выполненое до конца, в этом году не профинансировано. По его словам, при условии полного финансирования укрепление холма может быть завершено в течение двух месяцев.

А бывший гендиректор "Софии Киевской" Неля Куковальская, покинувшая этот пост несколько недель назад, считает, что Андреевской церкви ничто не угрожает. "При укреплении холма были применены уникальные технологии, поэтому проблем с Андреевской церковью в ближайшие 100 лет не предвидится",— заявила Куковальская.

Напомним, в 2007 году после выводов специалистов МЧС об аварийном состоянии холма начались укрепительные работы, продолжающиеся и сейчас.

