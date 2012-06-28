По Луганску пронесли шестиметровый Государственный флаг

22:58, 28 июня 2012
Общество
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В Луганске в честь Дня Конституции состоялось шествие с шестиметровым Государственным флагом.

Как сообщили УНИАН в молодежном клубе «Луганда-Хаус», организаторами неполитической акции выступили молодежные общественные организации города, создав встречу в социальной сети «Вконтакте».

В шествии приняло участие чуть больше 20 человек. Молодые люди, некоторые из которых были в вышиванках, развернули шестиметровый Государственный флаг и пронесли его по центральной улице города. Участники акции пели украинские песни, Гимн Украины и скандировали «Слава Украине!»

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