По Луганску пронесли шестиметровый Государственный флаг

Как сообщили УНИАН в молодежном клубе «Луганда-Хаус», организаторами неполитической акции выступили молодежные общественные организации города, создав встречу в социальной сети «Вконтакте».

В шествии приняло участие чуть больше 20 человек. Молодые люди, некоторые из которых были в вышиванках, развернули шестиметровый Государственный флаг и пронесли его по центральной улице города. Участники акции пели украинские песни, Гимн Украины и скандировали «Слава Украине!»