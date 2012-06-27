Евро в обменниках падает

В среду утром украинские банки покупают евро в среднем по 10,01 грн/евро, продают — по 10,21 грн/евро.

Курс покупки наличного евро понизился на 0,3%, продажи — не изменился, по сравнению со вчерашним днем, сообщает Finance.ua.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,95-10,11 грн/евро, по продаже – в пределах 10,15-10,26 грн/евро.

Американскую валюту во вторник покупают в среднем по 8,07 грн/долл., продают – по 8,11 грн/долл. Курс покупки/продажи остался без изменений, по сравнению со вчерашним днем.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,05-8,085 грн/долл., по продаже – в пределах 8,095-8,14 грн/долл.

Средний курс покупки наличного рубля в комбанках сегодня повысился на 0,5%, до 0,2374 грн/рубль, продажи — также на 0,5%, до 0,2469 грн/рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2300-0,2420 грн/рубль, по продаже – в пределах 0,2370-0,2650 грн/рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«UniCredit Bank»: доллар США — 8,075/8,105 грн, евро — 9,95/10,25 грн, рубль — 0,2320/0,2420 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,07/8,12 грн, евро – 9,95/10,35 грн, рубль – 0,2370/0,2490 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 8,07/8,12 грн, евро – 9,95/10,20 грн, рубль – 0,2400/0,2500 грн.