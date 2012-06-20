Милиция задержала афериста, который торговал "липовыми" билетами на Евро

Сотрудники Хмельницкого отделения милиции Одессы задержали 27-летнего афериста, который продавал поддельные билеты на футбольный матч Евро-2012 с участием сборной команды Украины, сообщили сегодня УНИАН в Отдел по связям с общественностью Управления МВД Украины в Одесской области.

Как уточнили в милиции, мошенник был задержан после того, как получил 2 тыс 100 грн за входные «билеты» на футбольный матч.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, согласно признакам преступления, предусмотренного ст.190 (мошенничество) УК Украины. За инкриминируемое деяние он может быть подвергнут штрафу в размере 50 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до 3 лет.