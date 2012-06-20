Янукович поздравил украинскую пару с завоеванием кубка Европы

14-е международные соревнования по этому виду спорта проходили в Судаке под патронатом президента Всеукраинской федерации спортивных танцев Бориса Дейча, сообщили УНИАН в пресс-службе советника Президента Украины - руководителя Главного управления по гуманитарным и общественно-политическим вопросам Администрации Президента Анны Герман.

Поздравляя юных крымчан с победой, В.Янукович выразил особую благодарность всем, кто прилагает много усилий для поддержки юных талантов и развития спорта в Украине.

Б.Дейч отметил, что высокая оценка главой государства успеха крымских спортсменов вдохновляет их на новые победы.