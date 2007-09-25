Французский философ его жена совершили двойное самоубийство
08:17, 25 сентября 2007Общество
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Супруги оставили письма для близких и родных
84-летний французский философ Андре Горц (Andre Gorz), один из основателей еженедельного издания Nouvel Observateur, и его 83-летняя жена Дорин совершили двойное самоубийство. Об этом родственники покойных сообщили в понедельник агентству France Presse.
Друг семьи обнаружил тела в их доме, расположенном к юго-востоку от Парижа. Вокруг супругов были разложены письма, предназначенные для близких и родных.
|Андре Горц и Д. Февраль 1947. Фото SUZI PILLET
Супруга писателя была родом из Великобритании, в последние годы ее здоровье ухудшилось. В прошлом году Горц так написал о своей жене: "Тебе только исполнилось 82 года. Ты по-прежнему красива, привлекательна и желанна. Мы живем вместе уже 58 лет, и я люблю тебя больше, чем когда-либо".
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