Французский философ его жена совершили двойное самоубийство

84-летний французский философ Андре Горц (Andre Gorz), один из основателей еженедельного издания Nouvel Observateur, и его 83-летняя жена Дорин совершили двойное самоубийство. Об этом родственники покойных сообщили в понедельник агентству France Presse.

Друг семьи обнаружил тела в их доме, расположенном к юго-востоку от Парижа. Вокруг супругов были разложены письма, предназначенные для близких и родных.

Андре Горц родился в Вене в 1923 году, его настоящее имя - Джерард Хорст (Gerard Horst). В 1954 году он получил французское гражданство. Философ считал своим учителем Жан-Поля Сартра, на его творчество сильное влияние оказали идеи экзистенциализма. Горц также известен своими трудами о политической экологии.

Супруга писателя была родом из Великобритании, в последние годы ее здоровье ухудшилось. В прошлом году Горц так написал о своей жене: "Тебе только исполнилось 82 года. Ты по-прежнему красива, привлекательна и желанна. Мы живем вместе уже 58 лет, и я люблю тебя больше, чем когда-либо".

Лента.ру