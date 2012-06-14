«Країна мрій» начнется 22 июня
22-23 июня в Киеве на территории Певческого поля в Печерском ландшафтном парке состоится IX международный этнический фестиваль «Країна мрій».
Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА со ссылкой на организаторов фестиваля, посетителей “страны аутентичности и естественности” ожидает только живая музыка, живая история и живая культура.
В этом году в «Країні мрій» немало новинок, среди них: Крымская фольклорная сцена, эксклюзивная этническая программа от группы «Танок На Майдані Конго», премьеры сольных выступлений Иларии, Романа Гринькива, Олексы Кабанова, Василия Жадана совместно с цыганкой панк-паник-бендом «ТопОркестра».
Кроме того, для фанов Евро-2012 будет создана фан-зона, где будут транслироваться в прямом эфире футбольные матчи из Донецка и Гданьска.
Традиционно на большой фестивальной сцене гостей «Країни мрій» ожидает этническая и world-music. Также будет работать детская площадка – интерактивная программа, которая включает в себя самую разнообразную творческую деятельность детей на основе фольклорных мотивов.
Кроме того, киевлян и гостей столицы приглашает Аллея мастеров с авторскими достижениями. В мастерской народных танцев гости и участники фестиваля в реальном времени будут разучивать традиционные народные танцы.
Также во время фестиваля будут проходить литературные и театральные презентации, традиционные яркие Казацкие развлечения.
На площадке Этно-Fashion презентуют коллекции украинской этнической и старинной одежды.