«Країна мрій» начнется 22 июня

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА со ссылкой на организаторов фестиваля, посетителей “страны аутентичности и естественности” ожидает только живая музыка, живая история и живая культура.

В этом году в «Країні мрій» немало новинок, среди них: Крымская фольклорная сцена, эксклюзивная этническая программа от группы «Танок На Майдані Конго», премьеры сольных выступлений Иларии, Романа Гринькива, Олексы Кабанова, Василия Жадана совместно с цыганкой панк-паник-бендом «ТопОркестра».

Кроме того, для фанов Евро-2012 будет создана фан-зона, где будут транслироваться в прямом эфире футбольные матчи из Донецка и Гданьска.

Традиционно на большой фестивальной сцене гостей «Країни мрій» ожидает этническая и world-music. Также будет работать детская площадка – интерактивная программа, которая включает в себя самую разнообразную творческую деятельность детей на основе фольклорных мотивов.

Кроме того, киевлян и гостей столицы приглашает Аллея мастеров с авторскими достижениями. В мастерской народных танцев гости и участники фестиваля в реальном времени будут разучивать традиционные народные танцы.

Также во время фестиваля будут проходить литературные и театральные презентации, традиционные яркие Казацкие развлечения.

На площадке Этно-Fashion презентуют коллекции украинской этнической и старинной одежды.