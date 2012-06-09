Любовник согласился убить мужа, но пистолет дал осечку

02:46, 09 июня 2012
Общество
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Герцаевский районный суд Черновицкой области поддержал позицию государственного обвинителя и осудил к 10 годам лишения свободы черновчан: 23-летнюю женщину и 25-летнего мужчину, которые пытались убить человека.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Черновицкой области, по данным досудебного следствия, женщина находилась в браке и имела общего ребенка с мужем, отношения с которым у нее не складывались. Впоследствии у нее появился любовник, с которым они спланировали убийство мужа. С этой целью через Интернет женщина приобрела пистолет и пять патронов к нему.

Во время встречи с будущей жертвой злоумышленник попытался выстрелить, однако пистолет дал сбой. Потерпевший сообщил работникам милиции о нападении. Спустя некоторое время правоохранителям удалось задержать нападавшего и «заказчицу».

Суд пришел к выводу, что следствием действия подсудимых квалифицированы правильно – как покушение на преднамеренное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц. Но обвиняемым не удалось довести преступление до конца по причинам, не зависящим от их воли.

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