В Луганске состоялся митинг в защиту украинского языка
В акции приняли участие более 50 представителей ВО «Свобода», партии «Батькивщина», Радикальной партии, а также местных общественных организаций.
Участники митинга держали в руках плакаты с лозунгами и цитатами «До булави треба голови, щоб дбати про державу», «Історичне безпам’ятство паралізує волю», «Коли забув ти рідну мову, біднієш духом ти щодня», «Без мови нашої, юначе, й народу нашого нема».
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Как сообщал УНИАН, 5 июня Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об основах государственной языковой политики, инициаторами которого являются народные депутаты от Партии регионов Вадим Колесниченко и Сергей Кивалов.
В объяснительной записке, в частности, отмечается, что в случае принятия законопроекта русский язык станет региональным в 13 административно-территориальных единицах Украины (из 27-ми).
В оппозиции пообещали, что не допустят принятия этого языкового закона.