В Луганске состоялся митинг в защиту украинского языка

«Мы требуем, чтобы парламент соблюдал Конституцию. Россия тоже многоязыковая страна, но никто там не поднимает вопрос о статусе регионального языка или второго национального удмурдского, татарского или какого-то другого. А то, что происходит в Украине, это позор», - заявил глава областной организации Радикальной партии Сергей Шакун.

Участники митинга держали в руках плакаты с лозунгами и цитатами «До булави треба голови, щоб дбати про державу», «Історичне безпам’ятство паралізує волю», «Коли забув ти рідну мову, біднієш духом ти щодня», «Без мови нашої, юначе, й народу нашого нема».

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Как сообщал УНИАН, 5 июня Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об основах государственной языковой политики, инициаторами которого являются народные депутаты от Партии регионов Вадим Колесниченко и Сергей Кивалов.

В объяснительной записке, в частности, отмечается, что в случае принятия законопроекта русский язык станет региональным в 13 административно-территориальных единицах Украины (из 27-ми).

В оппозиции пообещали, что не допустят принятия этого языкового закона.