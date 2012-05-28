В Крыму задержанный пытался задушить милиционера
19:44, 28 мая 2012Общество
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Инцидент произошел в Кировском районе полуострова.
В Крыму в райотделе милиции задержанный пытался задушить сотрудника МВД.
Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
Инцидент произошел в Кировском районе полуострова. "Доставленный по факту хулиганства обвиняемый набросился на работника органа внутренних дел и едва не лишил его жизни", - говорится в пресс-релизе. Милиционера спасли коллеги.
Действия агрессивного мужчины квалифицированы по ст. 348 Уголовного кодекса Украины (покушение на жизнь сотрудника правоохранительного органа).
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