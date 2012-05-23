Милиция задержала мужчину, который в киевском кафе расстрелял трех коллег

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД в Киеве.

Как отметили в ОСО, в ходе оперативно-розыскных мероприятий для человека, совершившего тяжкое преступление, были созданы такие условия, которые вынудили его сдаться правоохранителям добровольно.

«В результате этих мероприятий наши работники вчера вышли на контакт с этим человеком и уговорили его сдаться добровольно, без привлечения для задержания спецподразделение МВД», - подчеркнули в главке милиции, отметив, что после этих переговоров человек, находившийся в розыске, пришел в милицию вместе со своим адвокатом.

Свою вину он признал. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения, а также осуществляется ряд оперативных действий для того, чтобы найти и изъять оружие, из которого были убиты три человека.

В ОСО также отметили, что второй мужчина, причастный к убийству, был задержан практически сразу после совершения преступления.

Как сообщал УНИАН, 1 мая около 22.00 в дежурную часть Святошинского райуправления милиции поступило сообщение, что возле кафе, расположенного на улице Подлесной, слышны выстрелы.

На месте происшествия было установлено, что конфликт со стрельбой возник между двумя группами граждан, работавших на одной из станций техобслуживания в Святошинском районе. Днем между директором СТО и одним из работников произошел конфликт, решения которого стороны отложили на вечер, и договорились встретиться в кафе на ул. Подлесной.

Во время выяснения отношений директор СТО и двое его знакомых получили смертельные огнестрельные ранения.

По этому факту было возбуждено уголовное дело по статье 115 Уголовного кодекса (преднамеренное убийство).