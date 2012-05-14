Прокуратура признала, что водитель-стрелок в Луганске - сын следователя

Об этом УНИАН сообщил руководитель пресс-службы прокуратуры Луганской области Александр Зайцев.

По его информации, 12 мая во время дорожного движения произошел конфликт между водителем автомобиля Mazda, который является сыном следователя областной прокуратуры, и водителем автомобиля Lancia Thema.

«В ходе конфликта водитель автомобиля Mazda осуществил выстрел в сторону автомобиля Lancia Thema. Во время доследственной проверки у стрелявшего водителя изъят пистолет для ведения стрельбы резиновыми пулями. Определено, что он на момент конфликта находился в трезвом состоянии», - сказал А.Зайцев.

По его словам, материального ущерба и какого-либо вреда никому из участников конфликта причинено не было.

«Стрелявший не попал в автомобиль и не причинил вреда водителю. Однако с целью определения всех объективных обстоятельств события по его факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 296 Уголовного Кодекса Украины», - сказал А.Зайцев.

При этом А.Зайцев опроверг информацию некоторых СМИ, что сын следователя прокуратуры устроил стрельбу по нескольким автомобилям. Причиной конфликта, по мнению А.Зайцева, могла стать «напряженная ситуация на дороге, кто-то кого-то подрезал, не уступил место».

По информации луганского интернет-издания «Восточный Вариант», за рулем автомобиля, в который стрелял сын следователя прокуратуры, находился директор луганского отделения радиостанции «Перец ФМ».

В центральном офисе радиостанции корреспонденту УНИАН сообщили, что им о конфликте известно, однако никаких комментариев по этому поводу они пока не дают.