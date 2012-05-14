Мужчина на пьяную голову «заминировал» райгосадминистрацию

Как сообщает Отдел связей с общественностью ГУ МВД в АРК, в милицию позвонил мужчина и сообщил о поступившем на мобильный телефон жены звонке неизвестного о бомбе в РГА.

К зданию райгосадминистрации выехали следственно-оперативная группа, кинолог и взрывотехники. Была оцеплена прилегающая к РГА территория, эвакуированы находившиеся у здания люди и проверены помещения, однако взрывное устройство не было обнаружено.

Лжеминером оказался 44-летний крымчанин, звонивший в состоянии алкогольного опьянения. Он уже дал признательные показания.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности).