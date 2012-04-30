В Сумах из-за угрозы взрыва с утра перекрыли вокзал

Как передает корреспондент УНИАН, первая информация об этом появилась на сайте сумского еженедельника «Данкор». Издание сообщило, что, по данным милиции, сегодня в 7.30 утра мужчина, проходя по ул. Привокзальной, услышал разговор двух других мужчин о том, что сегодня в 14.30 на ж/д вокзале будет взрыв. Проявив сознательность, мужчина тут же пошел в линейный отдел милиции и сообщил милиционерам об услышанном. Милиция тут же приняла меры по перекрытию вокзала. На место выехали руководство управления МВД Украины в Сумской области, задействована в охране общественного порядка вся сумская милиция. Милицией перекрыты все подходы к вокзалу. Людей с билетами пропускают и ведут в обход.

Как передает корреспондент УНИАН c места события, подъезды к вокзалу со стороны проспекта Шевченко и областной стоматологической поликлиники перекрыты примерно с 9.00, весь транспорт, в том числе и общественный, пускается в обход вокзала. Рядом с вокзалом стоит автобус с милиционерами и пожарный автомобиль. Желающих купить билеты пропускают в здание вокзала после обследования собаками кинологической службы.

Движение поездов по станции «Сумы» не остановлено: с 7.00 до 24.00 30 апреля отсюда всего должны отправиться 16 пригородных и 16 поездов междугороднего сообщения.

В ЦГЗ УМВД Украины в Сумской области не комментируют ситуацию, мотивируя это территориальным подчинением ж/д вокзала к линейному отделу милиции. В то же время руководитель пресс-службы последнего Лариса Киричек с самого утра сама находится в оцеплении и не смогла объяснить действительно поступило ли сообщение о возможном взрыве.

«На территории вокзала и вокруг него наши сотрудники несут службу в усиленном варианте», - сказала она корреспонденту УНИАН, не уточнив при этом количество задействованных в оцеплении милиционеров.

Кроме того, в настоящее время не смогли прояснить ситуацию и в пресс-группе областного управления Службы безопасности Украины. Известно только, что обследование с собаками здания вокзала не обнаружило взрывоопасных предметов.