Профсоюзы требуют сократить рабочую неделю до 35 часов

Ряд профсоюзных организаций Украины требуют переписать новую редакцию Трудового кодекса, чтобы не допустить предложенного правительством введения ненормированного рабочего дня, а также сократить рабочую неделю до 35 часов, как это принято во многих странах Европы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Национального форума профсоюзов Украины (НФПУ), такое решение было принято по результатам заседания Национального представительского органа профсоюзов Украины, в котором приняли участие НФПУ, Национальная конфедерация профсоюзов Украины, Федерация профсоюзов малого и среднего бизнеса, также были проведены консультации с руководителями Конфедерации свободных профсоюзов Украины. Возглавил Национальный совместный представительский орган профсоюзов заместитель председателя НФПУ Григорий Кабанченко.

Как подчеркнул председатель НФПУ Мирослав Якибчук, профсоюзы будут требовать сокращения рабочей недели до 35 часов без снижения заработной платы. «Работодатели вынуждены будут набирать новых работников. Это позволит обеспечить работой по меньшей мере еще 2 миллиона граждан», – сказал М.Якибчук.

По результатам заседания представительского органа профсоюзов было создано три рабочих группы по доработке Трудового кодекса Украины и проекта закона о занятости. Также принято решение провести ряд совместных акций.

Напомним, на сегодняшний день в Украине установлена 40-часовая рабочая неделя. Новой редакцией Трудового кодекса в ряде случаев она продлевается до 48 часов.