В Умани двое мужчин избили и изнасиловали 20-летнего парня

Как сообщили УНИАН в пресс-группе прокуратуры Черкасской области, инцидент произошел в центре города возле одного из интернет-клубов. Двое пьяных мужчин силой вывели парня из клуба, избили и ограбили. Они забрали у него два мобильных телефона. После этого один из преступников приставил к горлу жертвы нож и изнасиловал его неестественным способом.

Сейчас подозреваемые задержаны. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 186 (грабеж), ч. 1 ст. 153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом) Уголовного кодекса Украины.