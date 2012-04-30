В Умани двое мужчин избили и изнасиловали 20-летнего парня
01:47, 30 апреля 2012Общество
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В городе Умань Черкасской области по подозрению в изнасиловании 20-летнего парня задержали двух мужчин.
Как сообщили УНИАН в пресс-группе прокуратуры Черкасской области, инцидент произошел в центре города возле одного из интернет-клубов. Двое пьяных мужчин силой вывели парня из клуба, избили и ограбили. Они забрали у него два мобильных телефона. После этого один из преступников приставил к горлу жертвы нож и изнасиловал его неестественным способом.
Сейчас подозреваемые задержаны. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 186 (грабеж), ч. 1 ст. 153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом) Уголовного кодекса Украины.
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