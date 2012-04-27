В Донецкой области милицию перевели на усиленный вариант службы

Об этом сообщили УНИАН в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

В сообщении подчеркивается, что кроме ежедневно задействованных для охраны общественного порядка патрулей на улицы городов региона выйдут дополнительные наряды правоохранителей. Основное внимание будет уделяться обеспечению безопасности граждан и оперативному реагированию на их заявления и сообщения.

Милиция выразила надежду на бдительность граждан и обратилась к населению области с просьбой в случае выявления каких-либо подозрительных предметов - немедленно звонить по телефону 102.