В Донецкой области милицию перевели на усиленный вариант службы
19:01, 27 апреля 2012Общество
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В связи с событиями в г. Днепропетровске милиция Донецкой области переведена на усиленный вариант несения службы.
Об этом сообщили УНИАН в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.
В сообщении подчеркивается, что кроме ежедневно задействованных для охраны общественного порядка патрулей на улицы городов региона выйдут дополнительные наряды правоохранителей. Основное внимание будет уделяться обеспечению безопасности граждан и оперативному реагированию на их заявления и сообщения.
Милиция выразила надежду на бдительность граждан и обратилась к населению области с просьбой в случае выявления каких-либо подозрительных предметов - немедленно звонить по телефону 102.
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