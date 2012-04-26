Чернобыльцы не захотели видеть Тигипко возле памятников ликвидаторам

Как сообщили УНИАН в пресс-службе НКН, сегодня, 26 апреля, в Киеве более двухсот чернобыльцев и афганцев возложили цветы возле Мемориала Чернобыльцам в Святошинском районе. В частности, цветы возложили оставшиеся в живых ликвидаторы из 731 батальона, сформированного из жителей Киевщины, который работал на станции с 27 апреля по 23 мая 1986 года.

«Нынешняя власть не выполнила ни одного своего обещания перед чернобыльцами, - сказал член 731 батальона Владимир Резник. - Из семиста членов нашего батальона в живых осталось меньше сотни, из них половина имеют нищенские пенсии, все мы проходим лечение за свои личные деньги. А у ликвидаторов, которые имеют минимальные пенсии, практически вся она уходит на ежемесячный медицинский пакет лекарств».

По словам В.Резника, «живых ликвидаторов осталось не так много, но они положили свое здоровье, чтобы спасти Киев и Украину от ядерной катастрофы и заслуживают человеческого обращения и бесплатного лечения».

«Мы много раз голодали, проводили акции, власть в лице Сергея Тигипко и Николая Азаров в прошлом году обещали решить наши проблемы, но ничего не решили. И поэтому мы предупредили, что не хотим их сегодня видеть возле этого памятника», - отметил ликвидатор.

Глава организации «Никто, кроме нас!» Александр Ковалев после возложения цветов сказал: «В этот день памяти жертвам Чернобыля и жертвам борьбы с режимом за свои права возле памятника собрались лучшие люди страны. Те, кто не задумываясь, в самые первые дни на аварии знал, что отдает свое здоровье, а может быть и жизнь, ради спасения Киева и Украины. Все они - члены организации «Никто, кроме нас!». И все они встают сейчас друг за друга во время акций, как тогда вставали за нас с вами. Все они инвалиды, но, все кто еще может стоять, выходит на акции протеста за права своих товарищей. Инвалиды первой группы объявляют голодовку за своих друзей. Их поведение, их жизнь и смерть достойны самого глубокого нашего уважения. Дай Бог здоровья тем, кто жив, и светлая память тем, кого уже нет».

На вопрос журналистов, почему афганцы и чернобыльцы не вышли на акции протеста, А.Ковалев сказал: «Мы не отказываемся от борьбы. Просто сегодня мы поминаем товарищей».