«Слуги народа» хотят вернуть доверенности на авто

Правда, называться теперь она будет по-другому - разрешение на владение транспортным средством и использование его, пишет «Комсомольская правда в Украине».

А выдавать ее будут не нотариусы, а гаишники. Законопроект №10371, который и должен внести эти новшества, зарегистрирован в Раде 19 апреля.

«Передавая управление автомобилем третьему лицу, водитель обязан оформить на него разрешение на право вождения. Это должно внести ясность. Ведь порой разыскать водителя той или иной машины невозможно», - говорят авторы законопроекта.

А чтобы водители не откладывали получение нового талона в долгий ящик, за его отсутствие предусмотрен немаленький штраф - от 765 до 935 грн.

«Это новый способ косить с водителей деньги, по всей видимости», - уверен юрист Николай Лукаш.

«Можно только представить, что начнется в отделениях Госавтоинспекции! Ведь за эти полгода тысячи автомобилей были проданы и подарены по так называемой условной доверенности. Теперь водителям придется искать бывших владельцев своих авто и просить их оформить документ. А ведь пока непонятно, сколько это удовольствие будет стоить», - добавил он.