Горит 2-этажный офис компании “Киевстар”

3-метровый столб пламени и клубы дыма поднимаются над зданием регионального офиса компании “Киевстар” на ул. Ланжероновской, 3 – напротив Одесского городского совета.

Как передает корреспондент УНИАН, около 15 часов на место пожара прибыли экипажи шести пожарных машин – продолжается тушение крыши здания. Сейчас огнем охвачено около 100 кв. м кровли дома.

Как стало известно корреспонденту УНИАН, 2-этажное здание “Киевстар” уже несколько месяцев ремонтировали. А вот вселение сотрудников компании придется, очевидно, отложить. Причины возникновения пожара пока неизвестны.