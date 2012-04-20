Милицию донимают хакеры

В Министерстве внутренних дел считают, что ответственность за хакерские атаки на сайт ведомства, связанные с приостановлением работы файлообменника Ex.ua, лежит скорее в моральной плоскости, а не уголовной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил начальник Управления по борьбе с киберпреступностью МВД Украины Максим Литвинов сегодня на брифинге, отвечая на вопросы журналистов.

«На сегодняшний день уголовное дело не возбуждено, поскольку материальный ущерб сайту не нанесен. Больший ущерб нанесен гражданам Украины, которые хотели посмотреть какие-то новости на нем. Поэтому я бы не драматизировал вопрос блокирования нашего сайта – это просто вопрос моральной ответственности тех людей, которые это делали», - сказал М.Литвинов.

При этом он отметил, что атаки на сайт МВД происходят практические ежедневно. «Буквально вчера они тоже были, но не привели ни к каким результатам», - сказал М.Литвинов.

Как сообщал УНИАН, милиция 31 января 2012 года закрыла крупнейший украинский портал файлообмена Eх.ua. На этом ресурсе все желающие могли бесплатно загружать фильмы, музыку, программное обеспечение.

Правоохранительные органы заявляли, что ресурс нарушал законодательство о защите авторских прав, хотя сотрудники сайта утверждают, что все вопросы с правообладателями законодательно урегулированы.

После закрытия Ex.UA пользователи Интернет в знак протеста массово атаковали сайты МВД.

2 февраля милиция отозвала требование о блокировании портала Eх.ua.