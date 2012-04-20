Очередь на получение загранпаспортов обещают ликвидировать к понедельнику

Как сообщили УНИАН в пресс-службе консорциума, «ЕДАПС», работая в трехсменном режиме на протяжении 4-х дней, по состоянию на 19 апреля 2012 г., изготовил 28 015 паспортов для выезда за рубеж и отгрузил их Министерству внутренних дел Украины. «При этом государство не затратило никаких бюджетных средств», - говорится в сообщении.

Отмечается, что «консорциум «ЕДАПС» сдержал свое слово и сократил очередь, образовавшуюся из-за бюрократических проволочек при подписании контракта на изготовление паспортных документов для граждан Украины».

По данным пресс-службы, 23 апреля 2012 года очередь будет полностью ликвидирована, паспортная система Украины начнет работать в режиме стандартного качественного обслуживания граждан Украины, обращающихся за оформлением загранпаспортов, и предоставит все необходимые сервисные услуги в преддверии майских праздников.

*** По данным СМИ, в последнее время возникли проблемы с оформлением загранпаспортов для граждан Украины в связи с отсутствием бланков.

По информации газеты «Дело» от 10 апреля с. г., Министерство внутренних дел (МВД) Украины заказало у консорциума ЕДАПС изготовление заграничных паспортов за 100 млн грн. Как говорится в «Вестнике государственных закупок», ЕДАПС согласился напечатать 716 тыс. 070 паспортов за 100,091 млн грн.