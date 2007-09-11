Норвежская компания заинтересовалась Одесским припортовым заводом

Один из мировых лидеров в производстве сельскохозяйственных удобрений - компания Yara International ASA (Норвегия) обратились к Фонду государственного имущества Украины с письмом, в котором высказала свою заинтересованность в покупке 99,52%-го пакета акций ОАО «Одесский припортовый завод»

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИУ.

Таким образом, на сегодня Одесским припортовым заводом заинтересовалось 8 компаний.

Как сообщал УНИАН, необходимые для участия в конкурсе по приватизации 99,52%-го пакета акций ОАО «Одесский припортовый завод» документы запросили ОАО "Днепроазот", ОАО «Черкасский "Азот", ОАО "Черниговское химволокно", а также российские "Акрон" и "Еврохим", ОАО "Ренова Украина" и ОАО "Сибур Холдинг".

Справка УНИАН. Кабинет Министров своим постановлением (№641 от 8 августа т.г.) утвердил условия приватизации ОАО «Одесский припортовый завод».

15 августа Фонд государственного имущества Украины объявил конкурс по продаже контрольного госпакета акций ОАО “Одесский припортовый завод” в размере 99,52% уставного фонда. На продажу выставляется 794 703 700 акций номинальной стоимостью 1 грн. Стартовая цена пакета - 2 млрд. 500 тыс. грн.

Конкурс будет проведен с использованием открытого предложения цены по принципу аукциона. Шаг увеличения цены при проведении торгов “с голоса” - 25 млн. грн.

Конкурс состоится через 75 дней, начиная с 15 августа - момента публикации информации о его проведении в газете “Ведомости приватизации» (ориентировочно, 29 октября - УНИАН).

ОАО «Одесский припортовый завод» (г. Южное, Одесская обл.) - второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий - по выпуску азотных удобрений в Украине, специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт.

Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.

Уставный фонд - 798 млн. 544 тыс. грн.