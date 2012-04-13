Украину встревожил запуск северокорейской ракеты (заявление МИД)

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении МИД Украины

В документе напоминается, что 13 апреля КНДР, вопреки требованиям резолюций Совета безопасности ООН 1695, 1718 и 1874, осуществила запуск ракеты.

«В Украине обеспокоены этим шагом, который подрывает региональную стабильность и грозит эскалацией напряжения на Корейском полуострове и в регионе Северо-Восточной Азии», - отмечается в заявлении.

МИД призвало руководство Северной Кореи подтвердить свои международные обязательства относительно ядерной программы.

«Украина, как государство с развитым космическим потенциалом, привлекает внимание руководства КНДР к ответственности за осуществляемые им шаги в ракетной сфере и призывает приложить усилия с целью скорейшей нормализации ситуации на Корейском полуострове, в частности путем подтверждения предыдущих обязательств и конструктивного участия в шестисторонних переговорах относительно ядерной программы КНДР», - отмечается в заявлении украинского внешнеполитического ведомства.

Как сообщал УНИАН, о намерении запустить в космос ракету "Инха-3" ("Млечный путь") со спутником "Кванмёнсон-3" ("Яркая звезда") из ракетного полигона в уезде Чхольсан провинции Пхенан-Пукто власть КНДР заявила 16 марта. Запуск приурочен к 100-летию со дня рождения первого руководителя страны Ким Ир Сена, которое отмечается 15 апреля.

Планы Пхеньяна запустить собственную космическую ракету вызвали резкое осуждение со стороны многих стран, которые расценили намерение КНДР как нарушение международных обязательств и резолюций Совбеза ООН 1718 и 1874, запрещающих Северной Корее проведения пусков ракет с использованием баллистических технологий.

13 апреля после запуска ракета пролетела только несколько минут, после чего развалилась и упала в океан.

Соседи КНДР по региону и ведущие мировые государства осудили запуск северокорейской ракеты. В частности, представитель администрации Президента США назвал запуск "провокацией" и "неудачной попыткой военной пропаганды".