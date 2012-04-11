Мужчине, ударившему милиционера граблями, дали три года

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Киевской области.

Как отмечается в сообщении, два года назад, в апреле 2010 года, работники уголовного розыска местной милиции, выполняя отдельное поручение следователя и постановление о приводе гражданина Л., в отношении которого было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража), пришли по месту жительства его родителей. На сообщение, что ему нужно проехать к райотделу, подозреваемый отреагировал достаточно агрессивно, начал убегать и звать на помощь родителей.

Когда отец выбежал на улицу и увидел, что сына держит работник милиции, то схватил грабли и ударил правоохранителя по голове, отметили в ОСО. Милиционер упал, потеряв сознание, а подозреваемый в это время убежал с места происшествия.

Задержали его в одном из монастырей Черкасской области, где он скрывался около трех недель. Во время задержания мужчина опять оказывал сопротивление. Учитывая, что на то время 31-летний злоумышленник за совершение краж уже 6 раз отбывал наказание, суд вынес свой приговор и лишил его свободы на 7,5 лет.

За преднамеренное причинение работнику правоохранительного органа в связи с выполнением служебных обязанностей (ч. 3 ст. 345 Уголовного кодекса Украины) отец гражданина Л. получил три года заключения. Его апелляцию суд высшей инстанции не удовлетворил.