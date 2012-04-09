Столичная власть зовет киевлян на общегородскую толоку

Подписано распоряжение КГГА о проведении общегородской толоки по озеленению и благоустройству столицы в четверг, 12 апреля.

Текст распоряжения обнародован на официальном сайте столичной власти.

Согласно принятому решению, толока начнется в 14.00.

Распоряжением создан и утвержден организационный комитет по проведению общегородской толоки, который возглавил первый заместитель председателя КГГА Александр Мазурчак.

Структурным подразделениям КГГА, райгосадминистрациям, коммунальным предприятиям и учреждениям поручено обеспечить обязательное участие своих работников в весенней толоке и способствовать своевременному направлению людей для участия в мероприятии.

Документом также предусмотрено привлечение ученической и студенческой молодежи к толоке.

«Киевзеленстрой», «Киевавтодор» совместно с райгосадминистрациями должны обеспечить участников работ по озеленению и благоустройству надлежащим инвентарем, посадочным материалом, а также обеспечить сбор и вывоз бытовых отходов.

Как сообщал УНИАН, 2 апреля в прямом эфире канала «Київ» председатель КГГА Александр Попов сообщил о намерении организовать и провести 12 апреля в столице в рамках двухмесячника по благоустройству общегородской «чистый четверг».