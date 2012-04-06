Налоговики божатся, что не устраивали «маски-шоу» кинематографистам

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Государственной налоговой службы в г. Киеве, комментируя информацию о якобы неправомерных действиях работников налоговой милиции во время следственных действий.

Как отмечается в сообщении, «ГНС в г. Киеве официально заявляет о том, что 5 апреля этого года, действительно, проводились следственные действия на одном из предприятий кинематографической отрасли. Основанием для этого стала неуплата налогов на сумму более 18 млн. грн.».

По данным налоговой службы, «правомерность начисления этих средств подтверждена Апелляционным судом г. Киева. Изъятые во время обысков документы и техника имеют отношение исключительно к обстоятельствам уголовного дела. При этом оборудование, необходимое для организации производственного процесса дубляжа фильмов, не изымалось».

Также «ГНС Украины категорически опровергает информацию о так называемом „маски-шоу”, ведь, по состоянию на сегодняшний день, использование во время следственных действий защитных масок запрещено руководством налоговой милиции».

Вместе с тем, ГНС отмечает, что во время проведения следственных действий жалоб на действия работников налоговой милиции от представителей предприятия не поступало.

«Поэтому неправдивую информацию и спекуляцию на языковых вопросах, которые появились позже, в ГНС в г. Киеве считают попыткой политизировать сугубо криминальную историю с целью избежания ответственности. ГНС Украины имеет однозначную позицию: скрытые налоги должны быть уплачены в бюджет, а виновные лица – привлечены к ответственности», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 апреля, генеральный директор и владелец B&H Богдан Батрух сообщил, что работа кинопрокатной компании B&H, ее партнерских компаний, в частности студии дубляжа Le Doyen, находится фактически на грани срыва из-за действий налоговиков, которые 5 апреля провели серию обысков и изъятие документов в офисе компании.

По его словам, налоговая милиция во время обысков изъяла документацию и аппаратуру компании B&H, а также оборудование для дубляжа и озвучивания фильмов на украинский язык в студии дубляжа Le Doyen. В целом, по словам Б.Батруха, был изъят 31 компьютер, более 40 коробок с документами, а также 28 дисков с дублированными и озвученными на украинском языке фильмами. По словам Б.Батруха, обыск проходил в рамках возбужденного прокуратурой уголовного дела.

Владелец B&H считает действия налоговиков незаконными, и планирует обжаловать их в суде.