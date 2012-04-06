В Украине ухудшится погода

8-9 апреля на территории Украины ожидается ухудшение погодных условий.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре со ссылкой на директора УкрГМЦ МЧС Николая Кульбиду, 8 апреля дожди и грозы пройдут в западных областях, а 9 апреля - по всей Украине, кроме восточной части и Крыма. 9 апреля в северных, центральных и южных областях ожидаются сильные осадки и усиление скорости ветра до 15-22 м/с.

8 апреля в западных областях, 9 апреля на Правобережье Украины будет наблюдаться понижение температуры ночью до 4° тепла - 1° мороза (9 апреля на западе до 0-5° мороза), днем до 2-7° тепла; возможно образование снежного покрова.

7 апреля, на Благовещение, в Украине будет идти дождь, местами гроза (ночью в восточных областях без существенных осадков).

Ветер будет преобладать южный, на западе с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в Крыму и Приазовье отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью 5-10° тепла; днем 12-17°, в западных областях 8-13°.

В Киеве и области будет дождливая погода, местами гроза. Температура по области ночью 5-10° тепла, днем 12-17°. В г. Киеве температура ночью 7-9° тепла, днем 14-16°.