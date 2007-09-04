Эксперты допускают увольнение еще нескольких губернаторов

Политические эксперты допускают увольнение еще нескольких председателей областных государственных администраций после проведения досрочных парламентских выборов.

Об этом свидетельствуют переданные агентству УНИАН результаты эксперт-опроса, проведенного Центром исследований политических ценностей.

В частности, председатель Центра исследований политических ценностей Олесь ДОНИЙ считает, что если на должности губернаторов назначить партийных лидеров, то это может изменить статус-кво в отношениях «помаранчевых» партий, что, опять же, может дезорганизовать совместную предвыборную деятельность. «А вот сразу после выборов смена нескольких губернаторов вполне вероятна», – отмечает эксперт.

По мнению директора Института глобальных стратегий Вадима КАРАСЁВА, “есть пара-тройка губернаторов, над которыми может нависнуть угроза увольнения”. Но, по его словам, существующая угроза еще не означает ее реализацию. Вряд ли эти угрозы будут реализованы до 30 сентября, полагает В.КАРАСЁВ. По его словам, «увольнение ДЕЕВОЙ и назначение на ее место БОНДАРЯ было точечным случаем, а не началом реализации какого-то плана смены председателей облгосадминистраций”. Ситуация с назначением председателя Днепропетровской ОГА не нова, она зависла еще с конца июля и только в силу некоторых факторов еще не состоялась, сказал эксперт.

Во-вторых, по словам В.КАРАСЁВА, чтобы уволить одних губернаторов, нужно, чтобы была замена, “была скамья запасных”. “Других же Бондарей у Президента нет”, – добавил политолог.

В-третьих, сказал он, Днепропетровская область - одна из ключевых в Украине. “Не только в смысле делового влияния, но и в смысле жесткого столкновения без прогнозируемого результата между основными бизнес-группами за бизнесово-промышленный актив этой области”, – считает В.КАРАСЁВ.

«Вряд ли так можно характеризовать ситуацию в других областях. В Донецкой понятно, кто все контролирует, а в областях Западной Украины нет такого мощного промышленного и делового актива. Поэтому для Президента было важно именно сейчас, с перспективой на поствыборную ситуацию, застолбить контроль над Днепропетровской областью, не дав ни одной финансово-политической группе получить здесь административный контроль», - заметил В.КАРАСЁВ.

«Следовательно, назначение БОНДАРЯ - это точечное событие и не означает начала волны увольнений губернаторов», – сказал ескперт.

Как сообщал УНИАН 3 сентября, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ о назначении Виктора БОНДАРЯ временно исполняющим обязанности председателя Днепропетровской ОГА.

Другим указом Президент освободил Надежду ДЕЕВУ от должности председателя Днепропетровской областной государственной администрации.