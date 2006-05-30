На Волыни муж из ревности убил жену, а сам повесился рядом

Мертвых супругов накануне выходных – 26 мая - обнаружил лесник, который обходил свою территорию, сообщили УНИАН в Центре общественных связей УМВД Украины в Волынской области.

Тело 43-летней женщины, прикрытое соломой, обнаружили на телеге. На теле женщины были острые проникающие раны шеи и груди. Милиция допускает, что преступление совершил ее 46-летний муж. Вероятно, говорят оперативники, замучив свою жену, муж долго возил ее тело на телеге и, выбрав удаленное от села место в лесу, оставил ее там, а сам неподалеку повесился.

Начальник Любешевского райотдела милиции Сергей ХВЕСИК рассказал, что супруги совместно проживали более 20 лет, однако инициатором ссор был мужчина, который постоянно ревновал свою жену. А потому одной из предварительных версий причины убийства милиционеры называют чрезвычайную ревность, отметили в ЦОС.

Муж и жена поехали обрабатывать свой земельный участок, после чего односельчане их не видели два дня. Как свидетельствуют односельчане, он неоднократно угрожал убить жену, а самому повеситься.