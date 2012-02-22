Чиновники первой категории смогут служить до глубокой старости

Верховная Рада Украины планирует разрешить пребывание на государственной службе лицам после достижения ими 65-летнего возраста.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие законопроекта «О внесении изменения в статью 23 Закона Украины “О государственной службе” в первом чтении проголосовал 251 народный депутат из 407 зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предусмотрено, что государственным служащим, занимающим должности первой категории, по решению соответствующего государственного органа или должностного лица, которые осуществили назначение их на должности, может быть продлено пребывание на государственной службе после достижения ими 65-летнего возраста по их согласию в связи с потребностями службы, если иное не предусмотрено законом.