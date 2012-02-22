"Украинская энциклопедия" под угрозой выселения

Всеукраинское государственное специализированное издательство «Украинская энциклопедия» им. Н.П.Бажана планируют выселить из исторического помещения по ул. бы. Хмельницкого, 51-а, в Киеве после передачи сооружения из муниципальной в государственную собственность.

Об этом сообщил председатель комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александр БРИГИНЕЦ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе депутата, соответствующее обращение с просьбой дать согласие на передачу помещений площадью 1214,1 кв. м, расположенных в здании по адресу: ул. Б. Хмельницкого, 51-а, поступило в постоянную комиссию Киевсовета по вопросам культуры и туризма от Министерства внутренних дел Украины. Обращение министерства будет рассмотрено на одном из ближайших заседаний комиссии.

«Команда Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО несколько лет пыталась лишить «Украинскую энциклопедию» исторического помещения, где работал Н.Бажан, и в котором планировали создать Музей Энциклопедии с мемориальным кабинетом Н.Бажана. Прошло время, и новые чиновники пытаются повторить действия команды Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО», - возмущен А.БРИГИНЕЦ.

Его пресс-служба напоминает, что в конце 2009 года провластное большинство Киевсовета приняло решение о продаже помещения по адресу Б. Хмельницкого, 51-а, где находились несколько заведений культуры («Украинская энциклопедия», «Книга памяти», журналы «Веселка» и «Соняшник») малоизвестному фонду. Вопрос получил резонанс среди интеллигенции и общественности Киева, которые выступили в защиту этих заведений культуры.

26 ноября 2009 г. на заседании Киевсовета была создана рабочая группа по вопросу выселения издательства «Украинская энциклопедия» во главе с А.БРИГИНЦЕМ, благодаря усилиям которой решение Киевсовета о выселении издательства не было реализовано.

«Украинская энциклопедия», основанная 1927 году, в здание на улице Б. Хмельницкого переехала еще 1958 году. За это время научно–энциклопедическое учреждение выпустило более 200 наименований универсальных и отраслевых энциклопедий, энциклопедических справочников и словарей.