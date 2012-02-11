С электроопоры открутили 48 уголков

В Луганской области сотрудники отдела уголовного розыска Перевальского райотделения милиции задержали 40-летнего мужчину, который обоснованно подозревается в краже 48 фрагментов металлического уголка с опор воздушной линии электропередач в районе поселка Фащевка.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Луганской области.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 194-1 Уголовного кодекса Украины «Умышленное повреждение объектов электроэнергетики», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Идет следствие.