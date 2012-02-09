Паромное соединение между Украиной и Россией возобновили

Керченская паромная переправа сегодня возобновила работу, которая была приостановлена 7 февраля из-за штормового ветра на полуострове, скорость которого достигала 30 метров в секунду.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Совета министров Крыма.

"В 7 часов сделан пробный рейс. В связи со сложной ледовой обстановкой временно выполняется два оборотных рейса в 10.30 и 14.30. В ночное время движение паромов осуществляться не будет", - говорится в пресс-релизе.

Как сообщал УНИАН, с начала года паромы между Украиной и Россией не ходили из-за непогоды шесть суток, в том числе 7-8 февраля.

Переправа обычно за сутки зимой осуществляет семь рейсов из порта "Крым" в порт "Кавказ" и обратно.