Паромное соединение между Украиной и Россией возобновили
17:15, 09 февраля 2012Общество
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Ночью движения не будет
Керченская паромная переправа сегодня возобновила работу, которая была приостановлена 7 февраля из-за штормового ветра на полуострове, скорость которого достигала 30 метров в секунду.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Совета министров Крыма.
"В 7 часов сделан пробный рейс. В связи со сложной ледовой обстановкой временно выполняется два оборотных рейса в 10.30 и 14.30. В ночное время движение паромов осуществляться не будет", - говорится в пресс-релизе.
Как сообщал УНИАН, с начала года паромы между Украиной и Россией не ходили из-за непогоды шесть суток, в том числе 7-8 февраля.
Переправа обычно за сутки зимой осуществляет семь рейсов из порта "Крым" в порт "Кавказ" и обратно.
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