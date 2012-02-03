МВД усилило контроль за электроопорами

Министерство внутренних дел Украины усилило надзор за объектами электроэнергетики в связи с установленными фактами их умышленного повреждения.Как сообщили УНИАН в Управлении по связям с общественностью МВД Украины, подобные случаи зафиксированы в Запорожской и Днепропетровской области.

В частности, вблизи с. Комиссаровка Пятихатского района во время обследования электроопор было установлено отсутствие креплений растяжек на нескольких из них. Принятыми оперативно-розыскными мероприятиями задержаны злоумышленники, причастные к демонтажу опор. Относительно них возбуждены уголовные дела.

В связи с этим по поручению Генпрокуратуры и наработанных с Министерством энергетики и угольной промышленности Украины совместных мероприятий МВД разработало и направило в территориальные подразделения внутренних дел соответствующий план мероприятий по предотвращению подобных преступлений.

Согласно этому плану, охрану общественного порядка на территории расположения объектов энергетики ежесуточно осуществляет около 12,5 тысяч правоохранителей и представителей общественности.

Также милиция должна контролировать пункты приема металлолома, где обязана проверять законность осуществления предпринимательской деятельности с целью выявления и предотвращения фактов краж металлоконструкций объектов электроэнергетики.