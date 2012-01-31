Следователь получил пять лет тюрьмы за взятку

Вступил в силу приговор Ленинского районного суда Харькова по уголовному делу, возбужденному органами прокуратуры по материалам СБУ, в отношении бывшего заместителя начальника – начальника следственного отдела Автозаводского райотдела Кременчугского городского управления УМВД Украины в Полтавской области, который требовал и получил взятку от жителя Кременчуга.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, в мае 2007 года майор милиции требовал 1,6 тыс. долларов США от местного жителя за неизбрание меры пресечения в виде взятия под стражу и освобождение его сына от уголовной ответственности.

Сотрудники СБУ задержали правоохранителя «на горячем», в его служебном кабинете, во время получения второй части взятки в размере 600 долларов.

Бывший милиционер признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.368 (получение взятки, соединенное с вымогательством) Уголовного кодекса Украины и ему назначено наказания в виде 5 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением функций представителя власти в правоохранительных органах сроком на 3 года.