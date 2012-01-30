В Севастополе приостанавливаются занятия в школах

В школах Севастополя с 31 января приостанавливается учебный процесс для учеников 1-4 классов, а в отдаленных сельских школах – для учеников всех классов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Севастопольской городской государственной администрации Владимир ЯЦУБА сегодня на брифинге.

По словам В.ЯЦУБЫ, сегодня будет подписано соответствующее распоряжение ГГА.

«С завтрашнего дня приостанавливаем учебный процесс в 1-4 классах, а в отдаленных сельских и поссоветах, где температура ниже, например, в селе Орлиное (Байдарская долина, Балаклавский район), а там действительно температура ниже - тоже до конца недели приостановим учебный процесс в школах», - сказал В.ЯЦУБА.

По словам председателя ГГА, такое решение «связано и с понижением температуры, и с тем, что в связи с последним возможны (простудные) заболевания». Как считает В.ЯЦУБА, данная мера «пойдет на пользу детям и на пользу коллективам школ».

Руководитель города добавил: «Думаю, что это будет неделя (приостановление учебного процесса – УНИАН)».