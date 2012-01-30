Минкульт России хочет напарить Киеву памятник Столыпину

Министерство культуры Российской Федерации хочет подарить столице Украины памятник премьер-министру царской России Петру Столыпину.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе депутата Киевсовета Александра БРИГИНЦА, постоянная комиссия Киевсовета по вопросам культуры и туризма не поддержала предложение Министерства культуры РФ территориальной общине Киева принять в дар указанный памятник.

Как отмечает А.БРИГИНЕЦ, который является председателем комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма, с соответствующим предложением - подарить памятник киевлянам - обратился министр культуры Российской Федерации Александр АВДЕЕВ к киевской власти.

«Я не хочу оценивать действия Столыпина и напоминать о тех его действиях, которые были направлены во вред Украине и в поддержку царя. Я не хочу говорить о том, что по мнению многих экспертов, Столыпин был ярым русским шовинистом. Убежден, что при всем многообразии политических взглядов, существующих в Украине, найдутся и те, кто иначе оценивает деятельность Столыпина. Поэтому сосредоточусь на другом аспекте: сегодня мы должны делать то, что объединяет общество, а не то, что его разъединяет”, - подчеркнул А.БРИГИНЕЦ.

По его убеждению, нужно устанавливать памятники тем, кто внес большой вклад в развитие украинства и Украинского государства.

Как отметил депутат, по мнению Министерства культуры Российской Федерации, этот жест будет способствовать укреплению братских отношений между нашими народами и подчеркнет в художественной форме важный вклад П.Столыпина в общее историческое прошлое.

«Саму идею подарить Украине памятник человека, который нанес большой вред Украине, я рассматриваю как провокацию или крайне необдуманное действие. По-моему, памятник Героям Крут является более уместным в Москве, чем памятник Столыпину в Киеве. Ведь Герои Крут боролись не столько с русскими, сколько с «красной чумой», которая нанесла непоправимый вред и самой России. Столыпин же своими реформами уничтожил украинское крестьянство, украинские традиции, вынудил значительную часть украинцев переехать в Сибирь, таким образом обескровив украинские земли», - заявил А.БРИГИНЕЦ.